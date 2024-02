Nell'allenamento di ieri Smalling e Sanches hanno svolto una parte del lavoro con la squadra e il portoghese potrebbe essere convocato per la sfida contro il Cagliari. Prima seduta, invece, per Baldanzi. Out Spinazzola, al suo posto giocherà Angeliño, il quale è stato inserito nella lista UEFA assieme allo stesso Baldanzi e ad Azmoun.

(corsera)