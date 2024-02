L'ex CT Nicolato è sicuro: «Baldanzi a Roma si toglierà tante soddisfazioni»

IL ROMANISTA - Tommaso Baldanzi è un nuovo giocatore della Roma. Questo 'ultimo regalo di Tiago Pinto ai giallorossi, prima del saluto ufficiale, che arriverà nella giornata di domani. Un colpo importante, che guarda al futuro e porta alla corte di Daniele De Rossi uno dei maggiori talenti del calcio italiano. Cosi lo hanno definito in tanti, anche chi ha avuto modo di conoscerlo da vicino, come Paolo Nicolato, ex Commissario Tecnico delle giovanili dell’Italia - ha guidato dalI'Under 18 tutte le selezioni azzurre fino all’Under 21. (...) «Ho avuto il piacere di far esordire Tommaso con la maglia dell’Ita­lia Under 21 - ha detto Nicolato -, è un ragazzo pieno di talento e che riuscirà a togliersi tante soddisfazioni, anche in que­sta nuova sfida. (...) «L'ambiente esterno ha sempre una certa influenza sui calciato­ri, in modo particolare su quelli giovani, ma toccherà a lui saper gestire le pressioni e sono fidu­cioso sul fatto che possa riusci­re a farlo». In tanti, negli ultimi tempi, hanno accostato il classe 2003 ad un altro giocatore della Roma. Paulo Dybala. Anche Nicolato concorda con il paragone: «È un accostamento che, per caratteristiche, ci può stare. Lo spazio di campo occupato, le movenze e il tipo di giocate tentate sono simili. Auguro ov­viamente a Tommaso di fare lo stesso tipo di carriera di Dyba­la». (...)