La Roma punta sui baby. Stoppati Pisiili e Oliveras

L'ultima operazione non è riuscita, almeno per ora: il mercato dei principali campionati si è concluso senza che là Roma sia riuscirà a piazzare Zeki Celik, uno degli calciatori che avrebbero contribuito a riequilibrare i conti in ottica fair play finanziario. La trattativa con il Marsiglia, squadra gradita al giocatore, è saltata. Restano generiche ipotesi turche dopo il no al Galatasaray. (...) I Friedkin dovrebbero annunciare il nuovo ds domani, ultimo giorno di Tiago Pinto in servìzio, o appena dopo, dopo essersi affidati alla ricerca del famoso algoritmo: il favorito ormai è il francese Florian Maurice. (...) È una combinazione per niente scontata, alla quale si sarebbe prestato anche Mourinho se i rapporti con i Friedkin non si fossero guastati fino alla rottura definitiva successiva al derby in Coppa Italia. Non a caso la Roma ha investito su Tommaso Baldanzi, che è un 2003 di prospettiva, e ha rifiutato delle proposte interessanti per due calciatori del 2004: il terzino sinistro spagnolo Oliveras, che De Rossi ha portato in panchina nelle sue prime partite di allenatore, aveva un’offerta dall' Anderlecht, mentre il centrocampista romano Pisilli, che proprio l'Empoli aveva chiesto come parziale contropartita ndl'affare Baldanzi, è ormai inserito stabilmente nell'organico della prima squadra, meritandosi gii elogi di De Rossi. (...)

(corsport)