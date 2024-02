La prova del nove

IL TEMPO (L. PES) - Una vittoria per chiudere il cerchio e continuare a sognare. Questa sera all'Olimpico (fischio d'inizio ore 20:45, diretta Sky e Dazn) la Roma sfida il Cagliari per chiudere il terzetto di avvio di De Rossi in giallorosso con altri tre punti. Dopo le vittorie sofferte (entrambe per 2-1) con Verona in casa e Salernitana all'Arechi, i giallorossi affrontano i sardi dell'ex Ranieri in cerca di punti salvezza. "Abbiamo lavorato su una settimana intera su concetti e sulla condizione fisica. Abbiamo spinto forte, i ragazzi hanno risposto benissimo di testa e di gambe. Sui nuovi, dico che potranno portare qualità nelle giocate, nel posizionamento senza palla, nei primi passi, sono due giocatori di qualità e a me piace molto questo".

Oltre agli ultimi arrivati il tecnico chiarisce anche le condizioni di Smalling e Sanches: "Renato è più avanti e sarà convocato. Smalling sarà tra i convocati con l'Inter o con il Feyenoord, insomma dalle prossime partite". Notizie importanti e che fanno ben sperare per il futuro che, nell'immediato, lo mette di fronte al suo ex allenatore. Quel Claudio Ranieri che lo ha accompagnato nell'addio alla Roma da calciatore. "Ci uniscono tanti bei ricordi, ho passato con lui i momenti più emozionanti della mia storia qui da calciatore: abbiamo sfiorato lo scudetto, poi mi ha accompagnato alla porta nei miei ultimi mesi, anzi ci siamo accompagnati insieme. Con il suo fare elegante e romanesco, con la sua intelligenza acuta ti dà sfumature che magari non hai colto, esci sempre arricchito da una chiacchierata con lui".

Non sarà il primo incrocio per Ddr in panchina, visto che lo scorso anno con la Spal perse per 2-1 col Cagliari di Sir Claudio. Troppo importante per la Roma riuscire a dare continuità e restare aggrappati alla zona Champions prima di uno scontro difficilissimo come quello contro l'Inter in casa di sabato prossimo. Una qualificazione Champions alla quale ha provato a contribuire anche Tiago Pinto. L'ormai ex dirigente giallorosso ha salutato città, club e tifosi attraverso un post sul proprio profilo Instagram. "Vi auguro il meglio: non posso ringraziarvi abbastanza per questa straordinaria esperienza vissuta insieme, durante la quale mi sono impegnato al massimo per cercare di portarvi dove meritate. Ho sempre creduto nel progetto che abbiamo costruito e oggi ritengo di lasciare una Roma migliore rispetto a quella che trovai al mio arrivo. Abbiamo vissuto momenti gloriosi, abbiamo superato giorni difficili. Grazie a tutti i tifosi e agli amici romanisti, a tutti coloro che continuano a portare con orgoglio questa meravigliosa maglia, a tutti gli staff e ai dipendenti del Club, ai giocatori, a Ddr. Il futuro è vostro! Daje Roma, sempre".