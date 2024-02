La cena di squadra a Ostia. Kristensen fuori dalla lista UEFA

Ieri sera De Rossi ha portato a cena la squadra e lo staff tecnico sul lungomare di Ostia, una mossa per cementare il gruppo nel giorno in cui ha dovuto assorbire l'esclusione di Kristensen e Huijsen dalla lista UEFA. Una scelta presa esclusivamente dall'allenatore che non ha dovuto fare i conti con il settlement agreement e il fair play finanziario grazie al margine di 12 milioni sul transfer balance concesso dalla UEFA. Il tecnico ha deciso di inserire Angeliño, Azmoun e Baldanzi.

Ieri è stato l'ultimo giorno di Pinto da gm della Roma: una fine inevitabile sia per lui sia per il presidente Friedkin, che è pronto a cambiare strategia sul mercato con calciatori giovani e di prospettiva. Dan si trova negli Stati Uniti e tra qualche giorno dovrebbe annunciare il nuovo ds che prenderà in mano l'eredità del portoghese.

Lunedì ci sarà il Cagliari e sarà la prima gara per Angeliño e Baldanzi. Il primo potrebbe già giocare titolare, mentre il secondo dovrebbe partire dalla panchina.

(Il Messaggero)