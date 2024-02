Il tesoretto dei Friedkin si chiama Diego Llorente

Il tesoro della Roma si chiama Diego Llorente. L’uomo che da un anno risolve i problemi (in campo) e che questa estate po­trebbe portare soldi freschi da reinvestire sul mercato. Il difen­sore spagnolo è in prestito dal Leeds, ma c'è un accordo con il club inglese per il riscatto del car­tellino a soli 5 milioni di euro. Praticamente un affare. (...) Vi­sto che entro il 30 giu­gno la Roma dovrà in­cassare quasi 50 milioni di euro e il cartellino di Llorente è quello che ha maggior mercato. Per­ché l'ascesa di Llorente è sotto gli occhi di tutti. Per il difensore cresciu­to con la maglia del Real Madrid, l’anno passato a Roma è stato forse il migliore della carriera. Una continuità di rendimento che lo ha riportato ai livelli visti con la maglia della Real Sociedad. (...) Serio, professionale e affidabile. Llo­rente in poche settimane conqui­sta tutti, compreso lo Special One che da marzo in poi gli con­segna la maglia di titolare al po­sto di Ibanez. Alla Roma non han­no dubbi, va riconfermato. Ma i paletti finanziari dell'estate gial­lorossa non permettono l'acqui­sto a titolo definitivo. Tiago Pinto ad inizio luglio si affretta a rin­novare il prestito, strappando un gentlemen's agreement al Leeds: versando 5 milioni prima della fine della stagione il gioca­tore è tutto della Roma. Il resto è storia recente. (...)

(La Repubblica)