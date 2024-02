Il gioco e i gol: la nuova Roma dà spettacolo

Dopo la terza partita sotto la guida di Daniele De Rossi, possiamo esserne certi: la Roma si è liberata dall'angoscia, appare più leggera, crede in se stessa, non si frena davanti ai suoi limiti, ma li supera di slancio, provando a giocare un calcio efficace e piacevole. [...] Un crescendo continuo, a piccoli passi: la Roma splende nella manovra e i suoi singoli dal piede raffinato regalano piccole perle, specie Dybala, di nuovo in grande spolvero. La classifica è tornata a sorridere, ora i giallorossi dichiarano un solo punto dal quarto posto in attesa che, chi sta sopra, Atalanta, e chi sotto, Bologna, Napoli, Fiorentina, Lazio e Torino recuperino la loro partita.

(Il Messaggero)