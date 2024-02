Il futuro di Dybala resta un'incognita, ma con Tommaso c'è già il sostituto

L'associazione di idee è immediata: arriva Baldanzi, va via Dybala. [...] Insomma, se l'argentino decidesse di andare via, il (potenziale) sostituto è già in casa. [...] Parliamo di un giovane talento, di ottime prospettive, con appena 41 presenze in Serie A, avendo solo 20 anni, mentre Dybala ne conta 30 e le sue fragilità fisiche sono ben note, pur restando un fuoriclasse assoluto. [...]

Quello di Baldanzi è un investimento vero, mai arrivato nella gestione Mourinho, almeno negli ultimi due anni, sempre vissuti con il fardello delle regole ferree del Fpf. [...] Daniele non ha chiesto la luna, ha solo manifestato il bisogno di tappare certe falle nella rosa. Lo stesso aveva fatto Mou. E sono arrivati, un calciatore del 2005, Dean Huijsen in prestito dalla Juve, Angeliño, che di anni ne ha 27, in prestito (riscattabile) dal Lipsia e Tommaso Baldanzi, a titolo definitivo. [...] Il prossimo ds ha la strada già tracciata. Se sia quella giusta, lo scopriremo.

(Il Messaggero)