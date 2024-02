I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala 'alla Totti', Lukaku 'non trova lo spunto', Mancini 'sa adattarsi'

Terza vittoria consecutiva per la nuova Roma di Daniele De Rossi che batte il Cagliari di Ranieri per 4-0 nel monday night dell'Olimpico. A brillare ci ha pensato la Joya (7.77) che "Alla Totti" – scrive il Corriere dello Sport – fa magie, inventa. Buona la prima anche per Angeliño (6.65) "Mette in mostra un piede educato" – scrive di lui Il Tempo. Applausi meritati per De Rossi (7.5), il commento della Gazzetta dello Sport.,

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

Rui Patricio: 6.5

Karsdorp: 6.4

Mancini: 6.5

Llorente: 6.4

Angeliño: 6.7

Cristante: 6.8

Paredes: 6.6

Pellegrini: 7.5

Dybala: 7.7

Lukaku: 6.2

El Shaarawy: 6.1

Huijsen: 6.5

Kristensen: 6

Bove: 6

Zalewski: 6.2

Baldanzi: 6

Allenatore De Rossi: 7.5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio: 6.5

Karsdorp: 6

Mancini: 6.5

Llorente: 6

Angeliño: 7

Cristante: 6.5

Paredes: 7

Pellegrini: 7.5

Dybala: 7.5

Lukaku: 6.5

El Shaarawy: 6

Huijsen: 7

Kristensen: 6

Bove: 6

Zalewski: 6

Baldanzi: SV

Allenatore: De Rossi 7.5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio: 6.5

Karsdorp: 7

Mancini: 7

Llorente: 6

Angeliño: 7.5

Cristante: 7

Paredes: 6.5

Pellegrini: 7.5

Dybala: 8

Lukaku: 6

El Shaarawy: 6.5

Huijsen: 7

Kristensen: 6

Bove: 6

Zalewski: 6

Baldanzi: 6

Allenatore: De Rossi 7.5

LEGGO

Rui Patricio: 6.5

Karsdorp: 6

Mancini: 6.5

Llorente: 6

Angeliño: 7

Cristante: 6.5

Paredes: 7

Pellegrini: 7.5

Dybala: 8

Lukaku: 6

El Shaarawy: 6.5

Huijsen: 7

Kristensen: 6

Bove: 6

Zalewski: 6.5

Baldanzi: 6

Allenatore: De Rossi 7.5

IL MESSAGGERO

Rui Patricio: 6

Karsdorp: 6.5

Mancini: 6

Llorente: 6

Angeliño: 7

Cristante: 7

Paredes: 6.5

Pellegrini: 7.5

Dybala: 8

Lukaku: 6

El Shaarawy: 6

Huijsen: 6.5

Kristensen: 6

Bove: 6

Zalewski: 6

Baldanzi: 6

Allenatore: De Rossi 7.5

LA REPUBBLICA

Rui Patricio: 6.5

Karsdorp: 6

Mancini: 6.5

Llorente: 6

Angeliño: 7

Cristante: 6.5

Paredes: 6.5

Pellegrini: 7.5

Dybala: 8

Lukaku: 5.5

El Shaarawy: 6.5

Huijsen: 7

Kristensen: 6

Bove: 6

Zalewski: 6

Baldanzi: SV

Allenatore: De Rossi 7

IL ROMANISTA

Rui Patricio: 6.5

Karsdorp: 6.5

Mancini: 6.5

Llorente: 6.5

Angeliño: 6.5

Cristante: 6.5

Paredes: 7

Pellegrini: 7.5

Dybala: 8

Lukaku: 6.5

El Shaarawy: 6.5

Huijsen: 7

Kristensen: 6

Bove: 6.5

Zalewski: 6.5

Baldanzi: 6

Allenatore: De Rossi 7

IL TEMPO

Rui Patricio: 6.5

Karsdorp: 6.5

Mancini: 6.5

Llorente: 6.5

Angeliño: 6.5

Cristante: 7

Paredes: 6.5

Pellegrini: 7.5

Dybala: 7.5

Lukaku: 6

El Shaarawy: 6

Huijsen: 6.5

Kristensen: 6

Bove: 6

Zalewski: 6

Baldanzi: 6

Allenatore: De Rossi 7.5