I finti Normal One. Inzaghi e De Rossi dopo Mou: ad essere Special sarà Roma-Inter

Dopo due stagioni e mezza, Roma-Inter è uscita dall’orbita di Josè Mourinho che ne ha condizionato inesorabilmente le vigilie. E non poteva essere altrimenti per l’allenatore che ha inciso in modo indelebile la storia nerazzurra con il Triplete del 2010 e che ha stregato l’Urbe con un amore travolgente. Ha regalato ai tifosi giallorossi una Conference League e una sfortunata finale di Europa League. In cambio, ha ricevuto affetto e fede incondizionata, sproporzionati per eccesso ai risultati ottenuti: mai oltre il 6° posto in campionato, mai in Champions League. Ma l’orgoglio di appartenenza che ha restituito al popolo romanista è stato legittimamente apprezzato come un trofeo. Arrivato trionfalmente in Vespa, lo Speciale se ne è andato a piedi molto meno spettacolarmente e ha restituito Roma-Inter di sabato a panchine normalizzate. Ma fino a un certo punto. (...) Chiamateli pure Normal One, se volete, ma sappiate che non lo sono, anche se, effettivamente, tutto ciò che accade all’indomani di Mou lascia una sensazione di ridimensionamento, la quiete dopo i fuochi d’artificio. De Rossi e Inzaghi si sono sfidati più volte, hanno alle spalle una lunga storia di derby. In fondo si sono rispettati, nel senso che Simone ne ha giocati 10 da centravanti senza mai segnare un gol e De Rossi ne ha segnato uno a Inzaghi allenatore, ma in un derby vinto dalla Lazio 3-1 (2017). Sabato comincerà la terza fase delle loro sfide: entrambi allenatori, anche se asimmetrici per esperienza. Simone con 8 anni di mestiere in più, Daniele con il foglio rosa di una mezza stagione sfortunata alla Spal e il tirocinio azzurro al fianco del c.t. Roberto Mancini. Come sarà la loro prima sfida da mister? (...) De Rossi dovrebbe confermare il suo assetto, anche per capire quanto sia sostenibile contro una corazzata come quella nerazzurra. Vero che potrebbe soffrire di leggerezza davanti alle potenti transizioni di Inzaghi, ma è anche vero il contrario. L’Inter soffre se attaccata, non se è attesa, come faceva Mou e come ha fatto sabato Allegri. La percussione di McKennie che ha quasi mandato in gol Vlahovic è indicativa. Non sempre Calha e Mkhitaryan sono reattivi nell’interdizione se attaccati di corsa, come Dybala e Pellegrini sanno fare, o infilzati da verticali tempestive come quelle mostrate dal debuttante Angeliño. (...)

(gasport)