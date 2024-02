Giacomo Losi, cuore giallorosso. Più di una bandiera, alla Roma per 15 anni: "Ciao capitano"

C'è stata un'era in cui Totti e De Rossi dovevano marchiare a fuoco la storia giallorossa ed allora per ogni tifoso romanista l'idolo a cui rifarsi era proprio lui, Giacomo Losi, un difensore cresciuto in Lombardia (era nato a Soncino, in provincia di Cremona) ma vissuto con il sangue romano. Giacomino "Core de Roma" ci ha lasciato ieri, a 88 anni, dopo una lunga malattia. Ma c'è da giurare che per tanti tifosi della Roma, se non per tutti, sarà come se non se ne fosse mai andato.

Perché Losi a Roma ci arrivò nel 1954, pagato 7 milioni di lire alla Cremonese con un ingaggio di 800mila lire all'anno. E ci rimase per 15 anni (fino al '69), vincendo 2 Coppe Italia e la Coppa delle Fiere. [...] Un pezzo di storia che divenne eternità nel 2012, quando Losi fu uno dei primi undici giocatori ad entrare nella Hall of Fame giallorossa. "La storia non va mai dimenticata. I giocatori che hanno fatto la Roma devono essere ricordati. Tutto questo è semplicemente meraviglioso", disse lui quasi con le lacrime agli occhi. [...] Se ne va un pezzo di storia, un uomo con il sangue romanista.

(gasport)