Friedkin vola alto, che regalo a DDR. E il talento firma fino al 2028

Come una bottiglia di champagne agitata a lungo, alla fine il tappo è saltato. Ed è venuto fuori, sul far della sera, un Tommaso Baldanzi pieno di bollicine. [...] Il g.m. dimissionario Tiago Pinto ha "stappato" la trattativa, andata avanti per alcuni giorni in sordina, con un giorno d'anticipo. [...] L'affare Baldanzi, superfluo dirlo, è stata un'operazione non facile, resa possibile grazie all'intervento diretto di Dan e Ryan Friedkin. E portata a termine dalla Ceo, Lina Souloukou. [...] La proprietà ha investito con convinzione sul genietto dell'Empoli, battendo la concorrenza fino all'ultimo di Fiorentina e Juventus.

Un segnale che i Friedkin hanno voluto lanciare pure in prospettiva, mostrando contestualmente fiducia (non a tempo determinato) nei confronti di De Rossi. [...] L'elemento chiave della trattativa col club toscano è stata la scelta dei proprietari di pagare subito 10 milioni di euro, più 5 di bonus al raggiungimento di risultati collettivi e individuali (previsto pure un 10% a favore dell'Empoli in caso di rivendita). [...] Negli occhi dei tifosi giallorossi che lo hanno accolto con entusiasmo ieri sera in zona Eur, lampeggiano ancora i replay dell'ultimo gol del talento alla Juve di sabato scorso. [...]

(gasport)