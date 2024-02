Feyenoord uguale: niente acquisti, punta su Gimenez

Il mercato invernale non ha cambiato il Feyenoord, visto che non c'è stata alcuna entrata e l'unica uscita è quella di Dilrosun. L'allenatore Slot non aveva la faccia dei giorni migliori in conferenza stampa: "Deluso dal mercato? E' un'ipotesi". Il club cercava un elemento per rafforzare il reparto offensivo e il candidato principale era Driouech, ma l'operazione non si è conclusa. In attacco quindi continuerà ad affidarsi a Gimenez, autore di 21 gol e 5 assist in 26 presenze stagionali.

(gasport)