Febbraio mese verità per De Rossi. Caccia al ds dopo l'addio di Pinto

Inizia il mese verità per De Rossi. Cagliari, Inter, Frosinone e Torino, con in mezzo il doppio confronto con il Feyenoord: 6 gare in 21 giorni che diranno tanto della nuova Roma. Servirà l'aiuto di tutti, per questo le buone notizie che arrivano dall'infermeria fanno sorridere l'allenatore. Oltre ai nuovi acquisti, è tornato ad allenarsi in gruppo anche Sanches, il quale punta a una convocazione contro il Cagliari. Buone notizie anche da Smalling, che da giovedì ha ricominciato ad allenarsi parzialmente sul campo e spera di rimettersi a disposizione dalla metà del mese.

Febbraio sarà anche il mese verità per la nomina del nuovo direttore sportivo giallorosso. La CEO Souloukou spinge per Modesto: ufficiosamente tutti negano, ma il suo nome resta in corsa. Una decisione che verrà presa in prima persona dai Friedkin, che preferirebbero portare nella Capitale un nome nuovo, possibilmente straniero. In ribasso la pista Vivell, mentre rimane vivo il nome di Neppe. L'altro profilo in corsa è invece Maurice.

(La Repubblica)