EuroBaldanzi. E DDR porta tutti a cena

Tanto timido fuori dal campo quanto tenace invece con il pallone tra i piedi. Dopo qualche iniziale silenzio tra le sale di Trigoria e in uno spogliatoio di giganti, quando Baldanzi si è infilato gli scarpini ha messo da parte tutta la timidezza e ha immediatamente dimostrato di che pasta è fatto. Supportato da qualche giovane che già conosceva come Pisilli, Bove e Zalewski, si è subito dato da fare nel suo primo allenamento in gruppo. Sicuramente la partita di lunedì lo aiuterà a fare gruppo, ma anche a trovare il miglior feeling con la squadra. Inoltre grazie all'accordo stipulato tra Dan Friedkin e l'UEFA, Baldanzi è riuscito a finire anche nella lista A per l'Europa League.

Intanto il benvenuto è arrivato anche da De Rossi che per fare gruppo ha deciso di invitare tutta la squadra e lo staff a cena fuori. Così ieri sera tutto il gruppo si è ritrovato in un noto ristorante di Ostia per iniziare al massimo questo delicato periodo.

(corsport)