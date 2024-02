Esperimenti tattici aspettando Smalling

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Prosegue la preparazione della Roma a Trigoria in vista della sfida con il Cagliari di lunedì sera, con De Rossi che vede tornare ad allenarsi in gruppo Renato Sanches e per la prima volta, anche il nuovo acquisto Baldanzi. Continua invece il lavoro personalizzato Smalling, che ha svolto solamente parte della seduta con la squadra.

Dopo l'esperimento di 4-3-3 con la Salernitana, il tecnico giallorosso potrebbe riproporre quanto visto all'esordio all'Olimpico. Un modulo con due trequartisti a supporto di Lukaku, compito che svolgerebbero Dybala e Pellegrini, e un centrocampo a 3, in modo tale da sfruttare anche le vie centrali.