Dybala va oltre gli schemi, DDR gli garantisce una libertà in stile Totti

[...] Il messaggio, firmato DDR, arriva forte e chiaro: Paulo non è un giocatore come gli altri e, per questo, uno come lui può fare (tatticamente) ciò che vuole. Un po' come faceva Francesco Totti, spiega l'allenatore della Roma. [...] Perché quelli come Dybala sanno da soli cosa fare, quando farlo e dove farlo. [...] Come dire: inutile parlare di Dybala come attaccante di destra o di trequartista alle spalle della punta centrale. Lui, essendo capace di tutto, è un po' di tutto. [...]

Lui deve essere libero di produrre qualità. Perché uno come lui rappresenta sempre una risorsa, mai una debolezza. Uno come Dybala è sempre la soluzione del problema, mai il problema. [...] E, allora, forse vale la pena esagerare (pazziare?): parafrasando il 4-3-3, ad esempio, il modulo diventa 4-3-2 + Dybala. L'uomo che, con quel piede sinistro e quella capoccia che (tatticamente) si ritrova, può scegliersi la zolla di campo dove esibirsi. [...]

(corsera)