De Rossi, il tris è servito: “Ma niente enfasi, adesso pensiamo all’Inter”

Terza vittoria consecutiva per la Roma di Daniele De Rossi, che supera 4-0 il Cagliari. [...] Grande protagonista del match è stato Paulo Dybala, autore di una doppietta (27 i gol totali finora con la Roma). «Ci siamo divertiti – le sue parole – abbiamo rischiato un po’ alla fine del primo tempo, ma è stata una grande gara. Il paragone con Totti? De Rossi ha condiviso tanti anni con Francesco, mi fa piacere. Totti è stato unico a Roma e in Italia. Daniele ci ha portato entusiasmo e ci ha fatto capire tante cose. Conosce questa gente meglio di tutti. Le cose che dovevo dire a Mourinho, gliele ho dette in privato. Non è bello perdere un tecnico a metà stagione, nel calcio pagano gli allenatori ma credo che anche noi calciatori dobbiamo guardarci dentro per capire quello che è successo».

(Corsera)