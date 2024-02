De Rossi felice: “Lavoriamo bene in settimana”

Oltre l’immaginazione. Il gioco, i gol, la Champions ad un punto. La Roma si prende tutto. Alla terza vittoria di fila, i giallorossi interpretano nel modo migliore la lezione di Daniele De Rossi, incarnando ancora una volta lo spirito del proprio allenatore: metà artisti (come Paulo Dybala) e metà “operai”, capaci cioè di strappare palloni agli avversari, ripartire e aiutarsi nei momenti difficili. «Mi è piaciuta la partita – ha detto il tecnico –, ho visto cose che avevamo preparato durante la settimana. Col Verona e la Salernitana avevamo anche sofferto, sono contento perché stavolta abbiamo saputo gestire il vantaggio. Tutti sono stati bravi a riempire l’area avversaria, come ha fatto per esempio Cristante con diversi inserimenti. Abbiamo lavorato bene anche sugli schemi su palla inattiva». […] Nel confronto con il mastro Claudio Ranieri, a lungo applaudito dalla gente dell’Olimpico, l’allievo De Rossi si è issato al di sopra di tutto. E l’allenatore del Cagliari, con lealtà e fairplay, ha riconosciuto alla fine la superiorità giallorossa: «Abbiamo preso gol al primo minuto. Abbiamo cercato di restare compatti, ma la Roma si è dimostrata troppo forte. Ha fatto girare palla velocemente. Tutto mi aspettavo, ma non di prendere gol su calcio d’angolo. De Rossi? E’ un predestinato».

(Gasport)