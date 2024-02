De Rossi elogia Dybala: campione come Totti

"Angeliño e Baldanzi hanno qualità. Poi sono ragazzi belli svegli e questo mi piace". Sempre più calato nella nuova realtà di allenatore della Roma, Daniele De Rossi alla vigilia della sfida con il Cagliari parla con franchezza dei due nuovi acquisti arrivati dal mercato di gennaio. [...] Angeliño partirà certamente titolare sull'out sinistro di difesa, mentre Baldanzi inizialmente siederà in panchina. Anche se nelle ultime ore nella testa di mister De Rossi sta facendosi largo la pazza idea di schierarlo in coppia con Dybala dietro a Lukaku.

E proprio della Joya ha parlato il nuovo allenatore della Roma. [...] "A Dybala non puoi dire di non abbassarsi mai, può fare la giocata decisiva e l'importante è che uno vada ad occupare lo spazio lasciato da lui". [...] Per rendere ancora più chiaro il concetto, De Rossi porta l'esempio più grande che si possa fare a Roma: "Ho giocato 20 anni con Totti, nessuno gli diceva cosa fare, dovevamo solo abbassare la testa quando aveva lui il pallone. Un giocatore così che abbiamo è Dybala e dobbiamo sfruttarlo". [...]

(la Repubblica)