De Rossi, buona anche la terza ma adesso c’è il test con l’Inter

Il cambio di rotta della Roma di De Rossi c'è ed è evidente. [...] Equilibrio e sorrisi. In campo e sui volti dei calciatori ad ogni azione. Con la classe di Dybala ad illuminare la scena. Con l'assist per il gol di Pellegrini, un rigore e firmando l'azione da manuale del secondo gol. Velo a centrocampo per Cristante, corsa dentro l'area di rigore e gol, dopo l'assist di Pellegrini e il velo di Lukaku (ancora troppo opaco). Calcio. Giocato e non ruminato. Come troppo spesso mostrato negli ultimi mesi. [...] Anello o no, a Pellegrini sembra aver giovato il cambio di allenatore.

(La Repubblica)