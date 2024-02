DDR con un tris eguaglierebbe l’inglese Burgess dopo 95 anni

Nella storia della Roma c'è stato solo un allenatore che esordì in giallorosso a stagione in corso, da subentrato, con 3 vittorie consecutive.Successe addirittura nel 1929, nel primo campionato di serie A: l'inglese Burgess, dopo aver sostituito Baccani, vinse 2-0 con l’Ambrosiana, 1-0 con la Lazio e 2-0 col Genova. [...] Dopo aver battuto Verona e Salernitana, sempre per 2-1, domani DDR potrebbe quindi eguagliare un'impresa centrata soltanto 95 anni fa. E che in quasi un secolo non è riuscita a tecnici ben più titolati di lui.

(Corsera)