Cristante e Paredes di nuovo insieme al centro della Roma

"Cristante e Paredes possono giocare insieme". Lo ha già detto, Daniele De Rossi, ma domani sera avrà l'occasione per dimostrarlo visto che per la prima volta da quando guida la formazione giallorossa avrà a disposizione entrambi. [...] Con quale modulo però? Finora De Rossi si è affidato al 4-3-3, ma non è escluso che, per far rendere al meglio la coppia, possa cambiare modulo: il 4-2-3-1 'alla Spalletti', con Pellegrini avanzato nel ruolo di trequartistaalle spalle di Lukaku, e con Dybala a destra ed El Shaarawy a sinistra. In difesa esordio del mancino Angelino a sinistra. Lo spagnolo sarà titolare, pronto a giocarsi il posto con Spinazzola. Sulla destra 3 alternative: Karsdorp, Kristensen e Celik, che però fino al 9 potrebbe finire in Turchia dove il mercato è ancora aperto. In difesa al momento la coppia centrale è composta da Mancini e Llorente, con Huijsen che si è dimostrato affidabile, in attesa dei rientri di Ndicka e Smalling. In porta DDR ha scelto Rui Patricio, e per ora andrà avanti con lui.

(Corsera)