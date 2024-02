IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo Angelino, Tiago Pinto piazza il colpo Baldanzi. Dopo una serie di contatti positivi con l'entourage nei giorni scorsi, ieri c'è stato il blitz decisivo per portare il centrocampista dell'Empoli nella Capitale, visto un tentativo della Fiorentina. A differenza del terzino spagnolo e di Huijsen, però, il ventenne non arriverà in prestito. Si tratta di un acquisto a titolo definitivo, un'operazione da 15 milioni totali - 10 di parte fissa più 5 di bonus - con il club toscano che manterrà il 10% su una futura rivendita. Un vero e proprio sforzo della società che è riuscita ad accontentare De Rossi nei due ruoli in cui l'allenatore della Roma aveva trovato criticità al momento del suo arrivo: un'alternativa a Spinazzola sulla fascia sinistra e soprattutto un giocatore che potesse permettere una gestione più attenta di Dybala, vista la forma fisica altalenante dell'argentino.

La possibilità di poter intavolare la trattativa per Baldanzi è passata necessariamente dalle uscite di Belotti e Kumbulla. Il centravanti arrivato a parametro zero nell'estate del 2022 terminerà la stagione alla Fiorentina, con la Viola che verserà 750mila euro nelle casse dei giallorossi per la cessione a titolo temporaneo. Il "Gallo" - che ieri ha già posato con la sciarpa della sua nuova squadra - è stato infatti identificato come pedina sacrificabile visto il numero di attaccanti a disposizione del tecnico: oltre a Lukaku vanno considerati anche Azmoun - che dopo la vittoria ai rigori dell'Iran sulla Siria approda ai quarti di Coppa d'Asia - e Abraham, di ritorno dall'intervento al ginocchio.

Discorso diverso per il difensore albanese: l'ex Verona, che ha ormai recuperato dal crociato, vuole provare a strappare una convocazione per il prossimo europeo e per farlo ha bisogno di giocare, con i giallorossi disposti a separarsi dal calciatore esclusivamente con la formula del prestito secco. Molte squadre si sono mosse per Marash, ma è il Sassuolo che ha avuto la meglio e nelle prossime ore viaggerà in Emilia Romagna per svolgere le visite mediche. Prima di salutare definitivamente, Pinto proverà a chiudere anche per l'uscita di Celik. Sul turco c'è l'interesse di Galatasaray e Marsiglia: se la sessione invernale francese si concluderà a ridosso di quella italiana - il termine ultimo in Serie A è alle 20, mentre in Ligue 1 è fissato alle 23 - c'è più tempo per trattare con il club di Super Lig, dove il calciomercato rimarrà aperto fino al 9 febbraio. Cambio di casacca anche per Darboe: il gambiano, prodotto del Settore Giovanile era in prestito al Lask, dove aveva disputato qualche spezzone di partita. Accordo terminato in anticipo, con il classe 2001 che tornerà in Italia, dove vestirà la maglia della Sampdoria.