Colpaccio Roma, arriva Baldanzi a titolo definitivo. Ora DDR ha più talento da schierare

LEGGO (F. BALZANI) - Più tecnica e meno centimetri. Il nuovo corso della Roma avanza e ieri ha messo a segno un colpo decisivo nel processo di cambiamento della rosa. Nel tardo pomeriggio, infatti, Tiago Pinto ha trovato l’accordo definitivo con l’Empoli per l’arrivo di Tommaso Baldanzi. Uno dei gioielli dell’Under 21, il talento di Poggibonsi cresciuto nel mito di Dybala e pronto a spiccare il volo verso una big dopo aver sfiorato Juve e Fiorentina. I dialoghi sono nati meno di una settimana fa e si sono intensificati martedì quando la Roma ha capito di poter cedere Belotti e Kumbulla in tempi stretti. L’Empoli, dopo un’iniziale tentennamento, ha spalancato le porte.

La formula è quella dell’acquisto definitivo a 13 milioni più 2 di bonus e il 20% di percentuale sulla futura rivendita di Baldanzi che oggi sosterrà le visite mediche e sarà quindi a disposizione lunedì col Cagliari. Il 20enne, soprannominato "piccolo grande Buddha” in Toscana, ha firmato un contratto di 4 anni e mezzo a circa 1,2 milioni a stagione e ha risposto subito con entusiasmo quando il suo nuovo agente Riso (lo stesso di Mancini e Cristante) gli ha prospettato l’idea del passaggio immediato in giallorosso. Nello scacchiere di De Rossi - che l’ha richiesto espressamente - sarà il vice Dybala, ma potrebbe essere impiegato anche al fianco della Joya dietro Lukaku.

Retroscena: nelle ore in cui la Roma ha chiuso Baldanzi c’è stato anche un contatto con Orsolini, ma alla fine è stato scelto l’empolese. Perché a fare le valigie ieri è stato Belotti. Il Gallo è stato ufficializzato dalla Fiorentina che lo prende in prestito oneroso a circa 800 mila euro e libera un posto in lista Uefa per Angelino. Un arrivederci denso di rimpianti con Belotti che aveva iniziato la stagione con la doppietta alla Salernitana salvo poi tornare nell’anonimato. Anche Kumbulla saluta e va al Sassuolo dove resterà fino a giugno per giocarsi le carte per l’Europeo. Oggi si proverà a cedere anche Celik, sondato da Marsiglia e Galatasaray. Poi Pinto saluterà e farà spazio al nuovo ds. Nelle ultime ore è lievitata la candidatura di Maurice del Rennes.