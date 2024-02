Col Cagliari attesa per Angeliño e Baldanzi

Domani sera contro il Cagliari la Roma cerca la terza vittoria consecutiva in campionato per continuare la rincorsa ad un posto in zona Champions League. La Roma con Angeliño spera di e aver sistemato il problema della fascia sinistra almeno fino a giugno. Tommaso Baldanzi, il giovane talento classe 2003 arrivato da pochi giorni dall’Empoli, contro il Cagliari partirà presumibilmente dalla panchina, pronto a subentrare a partita in corso. [...] Chi lo ha visto in questi giorni racconta una figura quasi d'altri tempi. Osserva tutto e ascolta ogni consiglio. De Rossi crede ciecamente nelle sue qualità.

(La Repubblica)