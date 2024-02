Baldanzi sceglie il 35 e ora spera di entrare nella lista europea

Ha scelto il numero 35 Tommaso Baldanzi, lo steso che aveva all'Empoli: “Me lo diedero i magazzinieri, mi piaceva e sono rimasto sempre con quello”, ha spiegato. La Roma lo ha presentato ufficialmente ieri dopo una giornata trascorsa tra visite mediche e il centro sportivo di Trigoria. Ha conosciuto il nuovo tecnico Daniele de Rossi, ha abbracciato il suo idolo Paulo Dybala e si è allenato in palestra. È un mondo nuovo quello in cui è stato catapultato, lo conoscerà con il tempo supportato dalla famiglia che in questi giorni lo ha seguito nella Capitale. Per adesso sta vivendo in un hotel all'Eur e un autista lo accompagna al centro sportivo per gli allenamenti. Lunedì verrà convocato per la gara contro il Cagliari all'Olimpico e per la prima volta riceverà l'abbraccio del pubblico. (...) Un’operazione voluta dai Friedkin per gettare le basi della Roma del futuro. Giovani calciatori di prospettiva, da impiegare in una vetrina internazionale come quella giallorossa e endure in futuro qualora ce ne fosse l’esigenza.

(Il Messaggero)