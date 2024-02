Baldanzi in arrivo, segno che alla Roma tira un'aria nuova

Sarà un'impressione, o forse soltanto una suggestione, ma sembra proprio che - in casa Roma - qualcosa sia profondamente cambiato. [...] Quello che davvero sembra cambiato, nel passaggio da un grande allenatore come Mourinho a una bandiera come De Rossi, è il clima di solidarietà, che si era perso, smarrito e - senza attribuire responsabilità alle componenti - ora si sta tentando di ricostruire. Partendo dalla dichiarazione d'amore con cui il nuovo tecnico ha accompagnato il suo ritorno in giallorosso [...]

Un messaggio, più ancora di una disponibilità, che i Friedkin devono aver apprezzato, dopo la pressione legittima di un mito della panchina come Mourinho. [...] Un atteggiamento che i Friedkin hanno deciso di ripagare anche in termini pratici. Fissando come obiettivo Baldanzi, più di un autentico colpo di calcio mercato. Perché non c'è dubbio che il ragazzo dell'Empoli rappresenti - per qualità - un messaggio fortissimo alla concorrenza: sui grandi talenti del calcio italiano c'è anche la Roma. [...]

(gasport - A. Vocalelli)