Baldanzi: giovane, bravo e di personalità. Un bell'affare

Danele De Rossi crede nei giovani, ha chiesto Tommaso Baldanzi ed è stato accontentato, la società l'ha comprato dati' Empoli per 13 milioni più due di bonus, un grande affare, forse il migliore della sessione (...) Possiede alte qualità tecniche, una discreta personalità e faccia tosta. Può alimentare la forza di Lukaku con assist precisi.(...) La Roma ha cambiato rotta, non corre più dietro a gente di nome con stipendi zavorra. Ci sembra che esca rafforzata bene da questo mercato, Baldanzi può essere l'additivo per un posto al sole della Champions.

(gasport)