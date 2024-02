Baldanzi già gusta il suo esordio: “Non vedo l’ora che arrivi lunedì"

LEGGO (F. BALZANI) - Le visite, la firma e le prime parole da romanista. Tommaso Baldanzi ha iniziato la sua avventura in giallorosso nell'ultimo giorno di mercato che sancisce anche la fine dell'era Pinto e il ritorno di due "acquisti" come Smalling e Sanches che si sono finalmente allenati in gruppo (il portoghese sarà a disposizione lunedì, l'inglese tra 10 giorni). Precisata anche la formula: 10 milioni subito, 5 in bonus (3 per prestazioni individuali, 2 per quelle di squadra) più il 15% di futura rivendita all'Empoli. Baldanzi - che ha scelto il numero 35 - ha abbracciato la Roma: "Spero di ripagare la fiducia del mister e dei Friedkin. Allenandomi con grandi campioni avrò molto da imparare. Non vedo l'ora che arrivi lunedì per respirare l'atmosfera del mio nuovo stadio". De Rossi lo avrà a disposizione oggi dopo aver sorriso per aver rivisto in campo Sanches e Smalling. Il primo ha svolto anche la partitella vinta dal team Dybala, il secondo ha svolto parte del lavoro atletico e punta il Feyenoord. Come detto era l'ultimo giorno di mercato, e non ci sono state altre sorprese. Il Marsiglia non ha accontentato le richieste della Roma per Celik limitandosi a un'offerta in prestito. Il turco rimane così a Trigoria e modifica i programmi sulla lista Uefa da consegnare stasera: possibile l'esclusione di Kristensen e l'inserimento di Baldanzi, oltre a quelli di Azmoun e Angeliño.