Baldanzi, è fatta. Il club già pensa al dopo Dybala

La Roma piazza il colpo nell'ultimo giorno di calciomercato: è fatta per l'acquisto di Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 di proprietà dell'Empoli. Arriva nella Capitale a titolo definitivo per 10 milioni di euro più 5 di bonus, con il club toscano che manterrà il 20% sulla futura rivendita. Daniele De Rossi ha quindi il suo secondo rinforzo. Dopo Angelino, ecco Baldanzi l'erede designato di Paulo Dybala. Perché il futuro dell'argentino a Roma è sempre più nebuloso e, nonostante un contratto fino al 2025, questa estate potrebbe consumarsi l'addio anticipato. [...]

Da giugno sarà rifondazione, focalizzata su profili giovani e di prospettiva. Da qui l'ok dei Friedkin a un investimento da 15 milioni di euro per un ragazzi di 20 anni. [...] Baldanzi è perfetto per il 4-3-2-1 che ha in mente De Rossi, proprio nel ruolo di trequartista dietro Lukaku. Questa mattina effettuerà le visite mediche, poi nel pomeriggio il primo allenamento a Trigoria. [...]

(La Repubblica)