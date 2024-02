Baldanzi e Angelino: Mourinho non c'è più e i Friedkin fanno acquisti

Ieri sera si è chiusa l’ultima sessio­ne di calciomercato e la Roma è stata la grande protagonista degli ultimi dieci giorni. Tra acquisti, cessioni e investimenti impensa­bili fino a due settimane fa. Piaz­zando in extremis il colpo Baldan­zi, l’operazione più costosa di tut­ta la Serie A: trasferimento a titolo definitivo per 15 milioni di euro più bonus. Un acquisto importan­te fortemente voluto dai Friedkin per iniziare fin da subito a costrui­re la Roma del futuro. E avallata con entusiasmo dallo stesso mi­ster De Rossi che da oggi potrà ini­ziare a lavorare con il talento clas­se 2003, erede designato di Paulo Dybala. (...) Un’accele­rata arrivata negli ultimi dieci giorni su chiara indicazione della proprietà che, dopo l’addio a Mou­rinho, ha deciso di riaprire i cordo­ni della borsa e investire soldi che fino a poche settimane fa sembra­vano non esserci. Con i paletti fi­nanziari addotti come giustifica­zione ai mancati rinforzi per lo Special One. No acquisti, prestito, gratis, under 21, liste bloccate. Tutti termini che fino al 16 genna­io sembravano dogmi inattaccabi­li, diventati con De Rossi limiti su­perabili. (...) Un netto cambiamento di rotta nel pieno di una sessione di mer­cato, che incuriosisce e spiega al meglio come l’avventura di Mouri­nho fosse al termine ben prima del suo esonero. Ripicche o no, ad approfittare della ritrovata liqui­dità giallorossa sarà De Rossi. (...)

(La Repubblica)