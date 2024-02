Angeliño subito titolare. Da Schmadtke a Neppe, ecco i nomi per il dopo Pinto

Non deve essere stato facile per Daniele De Rossi smontare la struttura tattica costruita da José Mourinho e ripartire con la difesa a quattro. [...] Ha cambiato anche le gerarchie sulla fascia sinistra: Zalewski non è più un terzino, lo è Spinazzola e il neoarrivato Angeliño. [...] Mentre Tiago Pinto saluta incassando gli applausi dei tifosi per il mercato di gennaio, Dan Friedkin si prepara ad annunciare il nuovo ds. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Jorg Schmadtke che ha salutato il Liverpool dopo l’annuncio d’addio a fine stagione di Klopp. I favoriti restano Florian Maurice del Rennes, ma i francesi ancora non lo hanno lasciato libero, e Marco Neppe ex dt del Bayern Monaco (piace molto a Friedkin assieme al francese). C’è anche Christopher Vivell ex Chelsea e Paul Mitchell ex uomo Red Bull.

(Il Messaggero)