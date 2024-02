Addio a Losi, "Core de Roma", storico capitano giallorosso

LEGGO - Grave lutto in serata. All'età di 88 anni è morto Giacomo Losi, storico capitano giallorosso, diventato un simbolo indiscusso del club dopo le 15 stagioni passate nella Capitale. "Core de Roma" è stato a lungo il giocatore con più presenze del club (386) superato poi da Totti e De Rossi. Per ricordare Losi, la Roma ha condiviso un messaggio di cordoglio sui propri social: "Ci hai sempre amato, ti abbiamo sempre amato. Ciao Capitano, sarai nel nostro cuore per sempre".