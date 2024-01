Visite ai club: Lucio riprende da Roma e Lazio

Dopo la Supercoppa a Riyad e la Panchina d'Oro, l'agenda del ct Spalletti prevede la ripresa imminente delle visite ai club e ai centri sportivi della Serie A per seguire il lavoro dei tecnici e degli azzurrabili. Lucio non ha voluto svelare con precisione quando ma riprenderà da Roma questa settimana o la prossima (in ogni caso entro l'8 o il 9 febbraio) per transitare da Trigoria, dove ha appena cominciato ad allenare Daniele De Rossi, e da Formello, dove lavorano i suoi amici Sarri e Martusciello. [...]

(corsport)