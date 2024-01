Vina al Flamengo, Sanches al Besiktas cessione più vicina

Matias Vina al Flamengo è ormai fatta: il terzino uruguaiano interromperà il prestito al Sassuolo e tornerà in Brasile per 8 milioni più uno di bonus, il che permetterà alla Roma di mettere a bilancio una piccola plusvalenza. Al Sassuolo dovrebbe invece andare un giovane tra Joao Costa, Romano, Feola, Pagano e Joao Gabriel. La Roma ora spera anche di poter chiudere la cessione del portoghese Renato Sanches al Besiktas (via Psg). Intanto ieri José Mourinho è stato avvistato a Barcellona.

(gasport)