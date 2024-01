Vina al Flamengo operazione ai dettagli

IL TEMPO (L. PES) - Ci siamo. Matias Vina sta per tornare in Brasile. Nell'estate 2021 la Roma lo prelevò dal Palmeiras per tredici milioni, e ora il laterale uruguaiano è pronto a riabbracciare il Sudamerica. Ai dettagli infatti l'operazione col Flamengo che lo porterà immediatamente a Rio de Janeiro. I carioca sono pronti a versare nelle casse della Roma circa dieci milioni di euro divisi tra parte fissa (corrispondente a 7) e bonus. La Roma interromperà il prestito al Sassuolo e lascerà partire il difensore. Nessun vantaggio sulla lista per la Serie A, ma soltanto benefici economici legati a plusvalenze e monte ingaggi. Un'operazione che nell'immediato quindi non permetterà ai giallorossi di reinvestire sul mercato. In attesa di altre uscite, Sanches su tutti, perciò nessun arrivo in vista per Pinto che ormai è sempre più vicino a terminare il suo incarico a Trigoria.