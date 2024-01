Una squadra ai titoli di coda. Dan, se ci sei batti un colpo

[...] Che cosa è la Roma in questo momento? La risposta è non è. Intanto perché c'è una Roma in scadenza. Non c'è un allenatore per la prossima stagione. Non c'è un direttore sportivo, Tiago Pinto è stato dimissionato e non ci sono segnali di un annuncio imminente per ufficializzare l'erede. [...] Non c'è un reparto scouting, tutto ai titoli di coda sempre il trenta giugno. Non c'è un portiere, Rui Patricio è destinato a salutare a fine stagione. Non c'è un centravanti perché Lukaku è in prestito, Azmoun pure, Belotti è Belotti, Abraham se tutto va bene tornerà tra un paio di mesi reduce da un maledetto crociato.

Non ci sono esterni, Kristensen è in prestito, Spinazzola in scadenza, Zalewski è la controfigura di quello visto nella stagione dei suoi esordi, Karsdorp e Celik boh. Non ci sono centrali difensivi, Smalling è in vacanza con i suoi amici alieni, Mancini è alle prese con la pubalgia. [...] Non ci sono centrocampisti, Renato Sanches è stato una scommessa che non ha garantito nessun tipo di dividendi. [...] Non c'è, pure, Dybala che tra un timore muscolare e l'altro, non è riuscito a garantire quel minimo di continuità che alla Roma servirebbe come il pane. [...] Il tutto in un silenzio societario che si protrae da quando la famiglia Friedkin ha preso il timone di comando della Roma. [...]

(la Repubblica - P. Torri)