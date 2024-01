Una rosa sbagliata e incompleta. E le scommesse low cost non pagano

La Roma sta implodendo, perde pezzi in continuazione, appare scarica e senza energie fisiche e mentali. [...] A Trigoria ce n'è per tutti i gusti: da giocatori a fine contratto, a quelli stremati, passando per quelli infortunati e convocati nelle rispettive coppe continentali. C'è chi è fermo da quattro mesi e mezzo per un infortunio che da protocollo dovrebbe risolversi in uno (Smalling) e c'è anche chi accetta la convocazione in Coppa d'Asia (Azmoun) nonostante avesse garantito alla società, prima di arrivare, che avrebbe rifiutato per schierarsi contro la repressione del regime degli Ayatollah e a fianco delle donne iraniane e i loro diritti.

C'è chi ha giocato solo 227 minuti, ma sarebbe dovuto essere - secondo il general manager che lo ha ingaggiato - la sorpresa della stagione (Renato Sanches). E c'è chi è a fine contratto e sta cercando disperatamente squadra per accasarsi il 30 giugno (Spinazzola). Non solo, nella Roma c'è Dybala che gioca la metà delle partite perché calciatore dalla muscolatura fragile. [...] E poi ci sono gli esterni, tutti di piede destro: Karsdorp, Celik, Kristensen, Spinazzola e Zalewski. Nessuno ha le qualità che servono in una squadra che gioca con il 3-5-2. Discutibile anche l'inserimento di Aouar, arrivato come grande colpo estivo (perché a parametro zero), ma che ancora non si è integrato. [...]

(Il Messaggero)