Un grazie Special, ma forza Daniele

Daniele, uno di noi, senza se e senza ma. Poteva giocare senza maglia, con i colori giallorossi impressi sulla pelle. Oggi siamo tutti con lui e con la Roma. Ci manca e ci mancherà il capobranco: José, nato Setubal, conquistato totalmente dal romanismo. [...] Succedeva già con Totti: i tifosi della maglia e quelli innamorati del numero 10, del Capitano. [...] Forse è stata colpa nostra, se le cose sono andate in un modo bestiale: ci eravamo affezionati troppo a José, lo amavamo e lo esaltavamo e la cosa ha disturbato il sistema calcio e perfino i Friedkin. Troppo Mourinho e poca Roma. [...]

Anche De Rossi e Bruno Conti fanno parte di quel sentimento, ma non hanno mai valicato il limite stabilito dalla Proprietà. E poi l'AS Roma di prima era in mano ai Viola, ai Sensi, ai Mezzaroma, ai Ciarrapico. [...] In comune con i tifosi, avevano la maglia, pezzi di storia e anche qualche contrasto con il sistema Calcio. Era Storia, adesso i Friedkin capiscono che i tifosi sono importanti (soprattutto in un nuovo Stadio) e per questo ci regalano De Rossi, però non hanno la minima intenzione di sfidare il Sistema Calcio per difendere Mourinho. [...]

(Il Messaggero - P. Liguori)