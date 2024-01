Un Angeliño per la Roma alla ricerca del terzino sinistro

Vittoria di misura della Roma, che ha superato 2-1 l'Al-Shabab all'Al-Awwal Park di Riad. La partita faceva parte degli eventi della Riyadh Season, la manifestazione diventata sponsor della società. De Rossi ha cercato di preservare i titolari in vista del match di lunedì sera contro la Salernitana (arbitra Di Bello, un vecchio «nemico» di Mourinho a cui ieri sera i tifosi giallorossi in Arabia hanno dedicato uno striscione) e ha mandato in campo tanti giovani. (...) Sul fronte mercato, la cessione di Vina al Flamengo ha dato un po' di respiro a Tiago Pinto: il club brasiliano ha risolto gli ultimi dettagli, i giallorossi incasseranno 8,1 milioni di euro più bonus legati alla vittoria della Libertadores (5oo mila euro) e alla vittoria del Brasileirao (altri 500 m-la). Il g.m. dimissionario ha così accelerato su Angeliño. Classe '97, esterno sinistro spagnolo di proprietà del Lipsia, in prestito al Galatasaray: finora ha collezionato 19 presenze in stagione, alla prossima scatterebbe il riscatto obbligatorio ma la società turca ha fatto sapere di non volerlo riscattare e per questo lo rimanderà indietro al Lipsia. La Roma ha già raggiunto un accordo con il calciatore, manca quello con la squadra tedesca ma la trattativa è in stato avanzato, al punto che i giallorossi vorrebbero anticipare le visite mediche nel week-end per metterlo immediatamente a disposizione di De Rossi. Da risolvere c'è il nodo riscatto, fissato tra i 5 e i 6 milioni, che il Lipsia vorrebbe automatico in caso di raggiungimento della Cham-pions League. (...)

(corsera)