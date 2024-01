Ululati a Lukaku. Settori Nord chiusi, oggi il ricorso

IL TEMPO - Tra poche ore i tifosi della Lazio conosceranno il loro destino. Almeno quelli che hanno l'abbonamento nel settore nord dell'Olimpico. Per ora non possono andare a vedere Lazio-Napoli domenica. Colpa dei presunti ululati riservati a Lukaku durante il derby di Coppa Italia e segnalati dagli ispettori federali posizionatisi proprio sotto gli spalti riservati al tifo laziale. Un turno di squalifica per Curva e Distinti. Il ricorso, annunciato dal presidente Lotito, alla Corte Sportiva d'Appello sarà discusso nella giornata di oggi. Secondo il legale della Lazio né l'arbitro Orsato, né le autorità di polizia allo stadio (nessun annuncio è stato fatto durante il match così come accaduto anche sabato a Udine) hanno sentito gli ululati o perlomeno non forti da essere stati fatti da 16 mila persone, così come è risultato dal referto degli ispettori federali. In attesa di conoscere il verdetto definitivo, il club ha deciso di aspettare a mettere in vendita i biglietti per lo scontro diretto con la squadra di Mazzarri nella speranza che siano riaperti almeno i distinti. Il presidente Lotito nei giorni scorsi era stato molto chiaro: «Faremo ricorso, perché alla Lazio non si può dire che sia razzista o antisemita». A sostegno di queste parole, dopo l'episodio in Udinese-Milan, la società ha pubblicato un comunicato ufficiale schierandosi dalla parte di Maignan.