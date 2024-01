Ufficiale Huijsen. Solbakken in Giappone

IL TEMPO (L. PES) - La Roma ufficializza l'arrivo di Huijsen in prestito dalla Juve. Queste le sue prime parole: «Sono molto felice, i tifosi mi hanno accolto bene. La Roma è una grande società e spero di poter arrivare con la squadra fino in fondo in Europa League. Se ti chiama Mourinho penso che la scelta sia più facile». Finisce anzitempo l'avventura di Solbakken con l'Olympiacos. Il norvegese va in Giappone, dove giocherà in prestito con la maglia dell'Urawa Red Diamonds. Fino al 7 luglio sarà a Saitama, dove troverà anche l'ex compagno del Bodo Hoibraten, visto che non avrebbe potuto essere tesserato in Europa. L'accordo tra la Roma e i greci prevedeva il versamento di 1.5 milioni ai giallorossi in caso di scarso impiego del norvegese, ma vista l'interruzione anticipata del prestito a Trigoria arrivano 750mila euro. Offerte anche da Svezia, Norvegia e Stati Uniti per Solbakken, ma la Roma ha scelto di mandarlo in Oriente per averlo a disposizione per il ritiro estivo.