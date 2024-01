Classe 2005, Huijsen è l'ennesimo prodotto della Juventus Next Gen. Dal punto di vista delle caratteristiche fisiche e tecniche parliamo di un elemento di grande stazza (195cm per 84 kg) e abile con la palla fra i piedi. In Serie A ha giocato solamente 13 minuti nel finale di Milan-Juventus, ma le scelte di Mourinho sono limitate: Ndicka è partito per la Coppa d'Africa, motivo per cui restano solo Mancini e Llorente, con Cristante come alternativa.

(corsera)