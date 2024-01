Trasferte vietate con il Feyenoord. Pinto studia lo scambio Belotti-Ikoné

Trasferta vietata alle tifoserie di Roma e Feyenoord, decisione presa dalle Autorità competenti italiani e olandesi. La prima partita si giocherà a Rotterdam il 15 febbraio, la seconda all'Olimpico il 22 e in entrambii casi lo stadio sarà a completa disposizione della tifoseria di casa. La Roma sta già lavorando per vendere i biglietti dei Distinti Nord per rendere l'Olimpico completamente giallorosso. […] Intanto, a Trigoria monitorano il mercato basandosi sulle esigenze del nuovo tecnico che potrebbe puntare sull'arrivo di un esterno offensivo. Belotti piace alla Fiorentina. Iviola sarebbero pronti a uno scambioe metterebbero sul piatto uno tra Ikoné (favorito) e Brekalo.

(Il Messaggero)