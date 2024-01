Trasferta vietata contro la Salernitana

L'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive del Viminale ha chiuso il settore ospiti dell'Arechi per la gara Salernitana-Roma in programma lunedì 29 gennaio. A tutti i residenti nella Capitale e provincia sarà inibita la vendita dei biglietti di tutto lo stadio. La decisione è stata presa a seguito dei disordini avvenuti durante il derby di Coppa Italia. Anche in occasione di Torino-Roma, i residenti nel Lazio non avevano potuto acquistare i tagliandi per evitare incroci con i tifosi del Napoli in viaggio verso Bologna.

(Il Messaggero)