Torna Mancini, Paredes stringe i denti

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo il passaggio ai quarti di Coppa Italia la Roma torna all’Olimpico per affrontare una sfida di alta classifica con l'Atalanta. Contro i bergamaschi Mourinho dovrà continuare a fare i conti con l'emergenza difesa, nonostante l'arrivo di Huijsen, che ha svolto solamente un allenamento insieme ai suoi nuovi compagni di squadra ma sarà comunque a disposizione del portoghese. Così, davanti a Rui Patricio ci sarà nuovamente Cristante al centro del reparto arretrato, mentre al suo fianco ci saranno Llorente a sinistra e Mancini, anche se non al 100% sul lato opposto. Una situazione delicata per il terzetto difensivo, vista la diffida dei due ex, che con un cartellino giallo metterebbero ulteriormente nei guai il tecnico per la partita con il Milan della prossima settimana. Sulle fasce spazio a Kristensen e Zalewski, entrambi subentrati nell'intervallo per recuperare lo svantaggio con la Cremonese, mentre verrà confermato quanto visto a centrocampo, con Bove, Paredes (che dovrebbe esserci nonostante l'infortunio) - anche lui diffidato - e Pellegrini che partiranno dal primo minuto e viste le assenze di Aouar e Renato Sanches, saranno costretti a fare gli straordinari. In quella zona di campo Mourinho avrà in panchina solo ragazzi provenienti dal settore giovanile, a differenza dell'attacco, dove inizieranno Lukaku e Dybala, ma a gara in corso si potranno sfruttare le capacità offensiva di Belotti e Azmoun oltre al jolly El Shaarawy.