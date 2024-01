Torna la difesa a quattro, Dybala titolare

IL TEMPO (M. CIRULLI) - C'è grande attesa per la prima partita di Daniele De Rossi come allenatore della Roma. Il nuovo tecnico proporrà uno schema di gioco totalmente diverso da Mourinho, che dopo un breve periodo con la difesa a 4, ha consolidato il reparto arretrato con un difensore in più, anche viste le caratteristiche a disposizione nell'organico. L'idea è quella di cambiare: si passerà infatti a un 4-3-2-1, anche per gestire al meglio le numerose assenze.

In porta confermato Rui Patricio, così come i due centrali, gli unici arruolabili, Llorente e Huijsen, mentre sulle fasce giocheranno Karsdorp e Spinazzola. Anche a centrocampo scelte obbligate, vista la squalifica di Cristante: oltre a Pellegrini, partiranno dal primo minuto Bove e Paredes. A dare man forte a Lukaku ci penseranno invece Dybala ed El Shaarawy. Numerosi i ragazzi della primavera convocati da De Rossi per la gara di oggi pomeriggio: oltre a Pisilli, Pagano e Joao Costa, ormai aggregati in prima squadra, ci saranno anche Golic e Oliveras.