Tocca a Lukaku, nuova chance per lo specialista

La prima volta nel derby romano, è stata da dimenticare. Normalmente però Romelu, due volte non sbaglia. E così, memore anche delle 35 stracittadine che ha alle spalle, questa sera Mourinho si affida a lui. [...] Oggi disputerà la stracittadina numero 37 contro la Lazio alla quale ha segnato due reti in sette incroci. Numeri, che nella Roma dall'inizio della stagione lo vedono toccare quota 14 reti in 23 presenze. Un gol ogni 139 minuti disputati (su 1946 complessivi) che promuovono l'operazione all-in portata avanti dai Friedkin in estate.

Non è però passato inosservato come nelle ultime tre gare Romelu abbia palesato un'evidente stanchezza. Mascherata parzialmente dal gol-qualificazione contro la Cremonese. [...] Il mondo Roma si aggrappa a lui, al talento, all'esperienza, alla capacità di giocare questo tipo di partite senza avvertire più di tanto la pressione. Serve ritrovarsi, scrollarsi di dosso questo limbo nella quale è finita la Roma. Sospesa spesso e volentieri tra il vorrei e non posso. [...]

(Il Messaggero)