Tiago Pinto via 5 mesi prima: piace Massara

Le strade della Roma e di Tiago Pinto si separano. Lo ufficializza un comunicato del club, dopo che il g.m. aveva anticipato ieri la decisione alla squadra, ringraziando il gruppo per la vittoria contro la Cremonese e promettendo che nei suoi ultimi giorni in giallorosso farà il possibile per rinforzare la squadra. [...] A occuparsi del casting dei possibili sostituti di Pinto sarà Lina Souloukou: il Ceo, già da qualche giorno, si sta occupando della gestione sportiva e ha in agenda alcuni appuntamenti. Il nome più gradito tra i candidati è quello dell’ex Frederic Massara. Piace anche François Modesto, che sta facendo bene a Monza e ha già lavorato con la Souloukou.

(Corsera)